Exalcalde agrede y golpea a su esposa

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Ex alcalde agredió a golpes a su esposa frente a sus hijos en el negocio familiar causándole varias lesiones por lo que la víctima acudió a formalizar una denuncia ante la Fiscalía por los daños sufridos y se aplique la ley y se sancione al agresor.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima de nombre Johana, esposa del ex funcionario se encontraba con sus hijos en el negocio de su esposo ubicado en el Ejido del Refugio.

Cuando repentinamente Alfredo Pérez ex alcalde, llegó molesto y se violentó y comenzó a golpearla frente a sus hijos.

La mujer recibió golpes en los brazos y en el cuello, aunado a los insultos que tuvo que soportar.

La afectada, horas más tarde se trasladó a formalizar la denuncia ante la Fiscalía, por la agresión de que fue víctima de parte de su pareja y solicitar protección, porque teme por su integridad, así como de sus menores.

Sin embargo, trascendió que supuestamente Ignacio Segura amigo del ex funcionario, lo está apoyando para evitar que pudiera ser detenido, pese a la denuncia y agresión contra su esposa.