Exhortan a no regalar mascotas a los niños

Por Carmen Hernández

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
Exhortan a no regalar mascotas a los niños

RIOVERDE.- Piden no regalar mascotas a los niños porque es una responsabilidad que no pueden tomar por ellos mismos el cuidar a estos animales. 

Rescatistas de mascotas dieron a conocer que tener una mascota es una gran responsabilidad, porque les tienen que llevar al veterinario, vacunarlos, proporcionar un lugar donde puedan pernoctar, alimentarlos y para un menor de edad resulta difícil que puedan cumplir todas estas acciones de cuidado de las mascotas. 

Sin embargo, admiten rescatistas que hay niños que piden una mascota, pero luego se les pasa la novedad y la abandonan, tomando la responsabilidad del cuidado del animal los padres de familia, que incluso por sus ocupaciones, no pueden tener cuidado como se requiere. 

Es por ello que piden a los padres de familia que antes de obsequiar un animalito, lo piensen dos veces porque conlleva una gran responsabilidad.

