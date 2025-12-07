Los partidos del Mundial en México

México.- Este sábado, la FIFA oficializó las sedes y horarios para los partidos de la Copa del Mundo que se disputarán en suelo mexicano. Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México ya conocieron a quienes recibirán durante el Mundial 2026.

Los encuentros de la Selección Mexicana, al ser anfitriona, ya tenían sede y únicamente faltaban por oficializar los horarios. Sin contar dichos encuentros, son siete duelos más confirmados: tres en Guadalajara, tres en Monterrey y uno más en CDMX.

Probablemente, el choque entre las selecciones de Uruguay y España en suelo tapatío sea el más atractivo para la afición mexicana. Los partidos que hasta hoy se confirman, son correspondientes a la Fase de Grupos.

Además de los siete duelos confirmados para la Fase de Grupos, México albergará tres más de rondas eliminatorias. Ciudad de México disputará un encuentro de Dieciseisavos de Final y uno más de Octavos de Final; Monterrey tendrá sólo uno de Dieciseisavos.

