Pastores vs. chamucos

Arrancamos con el último mes del año y arrancamos fuerte. Ya hay quienes están ensayando las pastorelas y como en la vida real a veces es difícl distinguir a los chamucos que, infiltrados, tratan de desviar el camino —de por sí áspero— a los pastores, algunos de los cuales ya van con los zapatos rotos.

No es por ser grinch, pero se me hace exagerado que los árboles monumentales de muchos lugares hayan sido encendidos antes de que empezara diciembre. Los adornos navideños aparecen en los súper a la par de los del Halloween y la Revolución Mexicana, las roscas de reyes con el pan de muertos. Esto de alargar fiestas, como el Día de Muertos, parecería una forma de distracción y, por supuesto, de comercialización. Ni siquiera han terminado las peregrinaciones a la Basilica de Guadalupe en la Calzada y menos han comenzado las posadas cuando ya en todos lados suena el chinglebels.

En fin, disfrutemos este último mes, que para variar ha estado ya movidito, por decisiones políticas pero también por el azar. Cuiden su aguinaldo quienes lo reciben, gocen a quienes tienen al lado. De las noticias de la semana, juzguen ustedes quiénes son pastores y quiénes chamucos.

Este viernes se realizó el sorteo de equipos para el Mundial 2026 y enmedio del inicio de las apuestas y de las selfies de Sheinbaum con Trump (primera vez que se ven en vivo) resulta que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) le dio al presidente estadunidense Donald Trump su propio Premio de la Paz.

A falta del Nobel, qué mejor que darle un trofeo y una medalla, en uno de los foros más vistos del mundo, a quien ordena disparar y cercar a sus enemigos, ha de haber pensado la FIFA, en voz de su dirigente Gianni Infantino: “Esto es lo que queremos de un líder, un líder que se preocupe por la gente. Queremos vivir en un mundo seguro, en un entorno seguro. Queremos unirnos. Eso es lo que la gente busca hoy aquí. Eso es lo que hacemos en la Copa del Mundo”.

Entre las tantas tormentas políticas de la temporada reapareció Andrés Manuel López Obrador para promover su libro Grandeza, publicado en, ¿por qué no?, Editorial Planeta, y que fue best seller en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Uno de los temas más polémicos es su negación de la antropofagia prehispánica ritual, documentada por muchas fuentes. Dice AMLO: “Los sacrificios humanos y el canibalismo no existieron en el México prehispánico, su invención correspondió más al fanatismo y a la perversa estrategia de justificar con ello la esclavitud y la crueldad en aras de la avaricia, y el despojo de bienes y riquezas a los pueblos originarios”.

La otra no sorpresa de estos días, ya lo habíamos comentado, fue que Ernestina Godoy ya quedó oficialmente en la Fiscalía General de la República, luego de una convocatoria y palomeo fast track.

También estos días hubo en San Luis Potosí tres sucesos que llamaron la atención: un repartidor fue atacado a balazos por un cliente, una familia perdió la vida en un choque en el río Españita (fue a mediados de noviembre, pero apenas se publicó un video) y un joven boxeador fue asesinado por su cuñado en la Nuevo Progreso. En todos se vieron en las redes acusaciones a las autoridades de los diferentes niveles, y aunque miren que estas sí descuidan la seguridad como servicio público, en ciertos casos no era posible actuar antes. Como si la violencia personal fuera detectable, como si las decisiones (o descuidos) que toma alguien impulsivamente fueran punibles, al estilo de aquella película de Steven Spielberg (Minority report, 2002).

Del caso del río Españita interesa resaltar que falta cultura vial, pero también que hay muchos semáforos desincronizados y un segundo puede costar una vida. Hay conductores que se confían en que a equis hora “ya no pasa nadie”, o se quieren volar un segundo del rojo. La vuelta continua “con precaución”, para ellos, no incluye a los peatones. Ojalá el peritaje y las sanciones sean justos. Llevo meses advirtiendo de que los semáforos de Himno Nacional y Xicoténcatl están mal y la fila se hace hasta Independencia, pero a nadie parece importarle.

Voyme esta semana con unos versos de Ramón López Velarde:

permite que te ofrezca el pobre don

del viejo parque de mi corazón.

Está en diciembre, pero con tu cántico

tendrá las rosas de un abril romántico.

Bella Fuensanta,

tú ya bien sabes el secreto: ¡canta!

