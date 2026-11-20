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CIUDAD VALLES.- Locatarios del mercado Gonzalo N. Santos pidieron que se retiren los objetos que colocan quienes apartan lugares de estacionamiento alrededor de este centro de comercio.

El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán tuvo una reunión con locatarios de este espacio público de comercio, quienes llevaban una agenda sobre los espacios de estacionamiento y el reordenamiento del que habló el alcalde en el pasado mes de agosto.

Una de las inquietudes fue el uso o pago exclusivo de los estacionamientos para algunos locatarios, durante todo el día, cuestión que el abogado del municipio atajó con la premisa de que los pagos por lugar son asunto de la empresa privada que está concesionada para segmentar y cobrar espacios para los vehículos en todo el centro.

Otro de los temas que se convirtió en el principal esta jornada fue el de los locatarios que apartan con objetos el estacionamiento para sus vehículos y camionetas y, en ese punto, Contreras Malibrán refirió que, en común acuerdo de trabajo con los peticionarios, harán una remoción de esos objetos o cajas con la finalidad de liberar los espacios, en el entendido de que no son sitios pagados previamente a la autoridad y por ende, son públicos.

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