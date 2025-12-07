Exigen reparar semáforo de Avenida México

CIUDAD VALLES.- Más de seis meses que falla de manera intermitente el semáforo de Avenida México y Emiliano Zapata, reportan automovilistas.

Una de las intersecciones más transitadas de Valles es la que hacen estas dos avenidas que unen a por lo menos tres colonias, no obstante, seguido amanece apagada la señalización tricolor, causando contratiempos y conatos de accidentes en ese lugar de alta afluencia para los habitantes del norte de Valles.

Aunque la falla ha sido intermitente, durante los últimos seis meses se ha hecho frecuente que se encuentre a oscuras la barra de la señalización electrónica.