logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AKOPA

Fotogalería

AKOPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Exigen reparar semáforo de Avenida México

Por Redacción

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Exigen reparar semáforo de Avenida México

CIUDAD VALLES.- Más de seis meses que falla de manera intermitente el semáforo de Avenida México y Emiliano Zapata, reportan automovilistas.

Una de las intersecciones más transitadas de Valles es la que hacen estas dos avenidas que unen a por lo menos tres colonias, no obstante, seguido amanece apagada la señalización tricolor, causando contratiempos y conatos de accidentes en ese lugar de alta afluencia para los habitantes del norte de Valles.

Aunque la falla ha sido intermitente, durante los últimos seis meses se ha hecho frecuente que se encuentre a oscuras la barra de la señalización electrónica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Universitarios encienden su árbol navideño
Universitarios encienden su árbol navideño

Universitarios encienden su árbol navideño

SLP

Jesús Vázquez

Maestros jubilados donan ropa abrigadora
Maestros jubilados donan ropa abrigadora

Maestros jubilados donan ropa abrigadora

SLP

Jesús Vázquez

A personas de escasos recursos

Un éxito, Pasarela Pasos de Amor
Un éxito, Pasarela Pasos de Amor

Un éxito, Pasarela Pasos de Amor

SLP

Carmen Hernández

Desfilaron pequeños con diversas prendas, evento del UBRTON

Fuga de drenaje, foco insalubre
Fuga de drenaje, foco insalubre

Fuga de drenaje, foco insalubre

SLP

Redacción

Fétidos olores tienen que soportan compradores cerca del mercado