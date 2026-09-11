Exporta invernadero jitomate a los EUA

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RIOVERDE.- A la semana el invernadero Agrizom produce 40 toneladas de jitomate que es enviado a los Estados Unidos, que resulta de gran beneficio para el invernadero.

Explicó Alfonso Escobar que hace 6 semanas inició el ciclo de siembra, hay una buena expectativa de cosecha, hizo hincapié que se prolonga hasta 9 meses y están a punto de cosecharla.

Se produce tomate gourmet de exportación en 6 variedades, a la semana se producen 40 toneladas, que son exportadas a los Estados Unidos.

El 99% de la producción es enviada a los Estados Unidos, aunque reconoció que las condiciones no han sido favorables por el tipo de cambio y los aranceles, pero que sin embargo se obtienen buenos beneficios.

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El invernadero trae beneficio a las familias, porque se generan 360 empleos.

Enfatizó Alfonso Escobar que no se han tenido problemas de tipo laboral, ya que al personal se les brinda todas las prestaciones de ley establecidas.