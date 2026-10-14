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María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

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María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

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Falla de internet afecta oficinas de La Colmena

Por Miguel Barragán

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Falla de internet afecta oficinas de La Colmena
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      CIUDAD VALLES.- Lo que faltaba, la conectividad en algunas oficinas de La Colmena ha disminuido servicios en ese lugar.

      En varias dependencias y departamentos ha habido problemas de atención a causa de la falta de conectividad de las computadoras, debido a que el Ayuntamiento no pagó algunos de los servicios de internet ni de teléfonos que sirven para 

      hacer denuncias.

      Este problema ha repercutido todavía más por trámites que acude la ciudadanía a hacer en esta área que cuenta con más de 10 oficinas.

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