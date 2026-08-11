Falla deja sin luz al IMSS de Valles
Desperfecto en la red eléctrica, que no pudo ser arreglado por parte de la CFE
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CIUDAD VALLES.- Falla en la red eléctrica dejó sin energía eléctrica al IMSS de Valles, los aires no funcionaron durante 10 horas mientras que la temperatura rondaba los 35 grados a las nueve de la mañana, un desperfecto que no pudo ser arreglado por parte de personal de la Comisión Federal de Electricidad, afectando a pacientes que estaban en el nosocomio.
Desde la noche del domingo 9 de agosto, la zona donde se encuentra el Hospital 6 y la Unidad de Medicina Familiar 3, en la colonia Moctezuma tuvo un desperfecto eléctrico que dejó sin la energía de la red a los dos edificios, casi a la una de la madrugada de este lunes.
Aunque el nosocomio cuenta con una planta de luz de emergencia, no alcanzaba a proveer la suficiente energía para que funcionaran los aires acondicionados generales, pero luego de los reportes oficiales, la institución reportó tener el servicio en sus instalaciones.
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