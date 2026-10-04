Fallas en parquímetros afectan a los choferes

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CIUDAD VALLES.- No son contra el agua los parquímetros y causan contratiempo a los automovilistas que tienen que esperar a que llegue el operador para que no les pongan la araña.

Nueva modalidad, los que quieren depositar monedas para sacar un boleto que les valga una hora de estacionamiento en el centro tienen que esperar a que aparezca un funcionario de las "arañas" para ponerse de acuerdo sobre la manera de pagar y de apartar lugar, porque la lluvia ha dañado los dispositivos.

Hace unos meses, cambiaron nueve de los 60 parquímetros, pero la gran mayoría de los aparatos siguen siendo los mismos que colocaron hace aproximadamente 13 años, cuando el Cabildo aprobó la existencia de los estacionómetros.