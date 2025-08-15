Fallece Trino, defensor de comunidad LGBTQ+

Matehuala.- Se dio a conocer el fallecimiento del matehualense José Trinidad Castillo Medrano mejor conocido como Trino, quien era un personaje muy conocido y de los primeros defensores de los derechos de la comunidad LGBTQ+, fue de los iniciadores de estéticas para mujeres.

José Trinidad Castillo era un personaje muy conocido por su sobrenombre Trino, y en los años ochentas inició una estética especial para mujeres realizándoles tintes, peinados entre muchas otras cosas, siendo de los primeros hombres en la ciudad que se dedicó a esto, y gracias a que era un excelente estilista, se hizo de gran fama entre las mujeres del municipio.

Trino luchó por los derechos de la comunidad LGBTQ+, pues le tocó una época en que no había tolerancia hacia las personas que forman parte de esta comunidad, por lo que muchos eran discriminados y preferían esconder sus preferencias sexuales, para evitar el rechazo de la población, sin embargo, a él no le importó y siempre luchó desde su trinchera por la igualdad de quienes tienen otra preferencia.

José Trinidad era pate del barrio del PAO y casi todas las noches salía a caminar al Parque, donde también era muy platicador con las personas, lamentablemente se dio a conocer la noticia d su fallecimiento, por lo que el barrio del PAO se encuentra de luto por una de las personas más queridas de este lugar.

Descanse en Paz José Trinidad Castillo Medrano.