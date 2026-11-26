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CIUDAD VALLES.- En cuanto se acumulen tres mil toneladas de caña en campo, comenzarían las pruebas en el Ingenio Plan de Ayala (IPA), refirió Antonio Juárez Torres.

Este miércoles 25 de noviembre el panorama dejó de verse nublado para los cañeros que tributan al Plan de Ayala, puesto que pudo haber quemas y corte, con lo que se han acumulado mil 500 toneladas hasta esta jornada y completando las tres mil, podrían hacer las primeras pruebas, calculan que para este jueves 26 de noviembre.

Para poder completar tres mil toneladas de gramínea, los cañeros de las tres centrales campesinas necesitan enviar 176 camiones de carga al Ingenio y que las moliendas de pruebas inauguren la zafra 2026-2027, postergada desde hace 10 días por falta de pago de diferencial, por lluvias y por falta de cortadores en una primera instancia.