Falta presencia del Verde en la Huasteca

RIOVERDE.- Faltan por conformar 25 Comités Municipales del Partido Verde Ecologista la mayoría en la Huasteca, para tener una buena estructura del organismo político.

El dirigente estatal Ignacio Segura Morquecho señaló que falta por confirmar el de Rioverde y el de San Ciro de Acosta, que tienen un gran avance.

Faltan 25 comités, la mayoría en la Zona Huasteca, pero se han conformado 28.

No hay un solo partido que tenga una sola línea, el Verde tiene la capacidad de conformar un lugar donde conviven distintas voces y opciones, refiere el dirigente.

Se va apoyar a la gente que tenga mayor capacidad, reconocimiento, aceptación y sobre todo las condiciones que permitan obtener más cargos públicos en el 2027.

El Verde, es un partido que no retienen a nadie a la fuerza, no se va a forzar a nadie, el partido está abierto para entrar y también para salir.

No se requiere, ni tampoco se depende de una figura, “aquí adentro cada quién es libre de hacer política “, puntualizó.