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Familiares de Liz toman la presidencia municipal de Cerritos

Demandan justicia y se castigue al responsable de la muerte de la joven

Por Carmen Hernández

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Familiares de Liz toman la presidencia municipal de Cerritos
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      Cerritos.- Familiares de Liz, quien perdiera la vida en un accidente automovilístico tomaron el Palacio Municipal en demanda de justicia pues dicen no se ha aplicado la ley al culpable del deceso de la joven.  

      Todo esto deriva luego del accidente que sufrieron 5 jóvenes que viajaban en una camioneta Tacoma, cuando sufrieron un accidente en Villa Juárez, desafortunadamente una jovencita perdió la vida.  

      El pasado viernes la familia y amigos de la fallecida tomaron la caseta de cobros de la carretera de cuota de Cerritos por más de 8 horas, sin obtener respuesta, solo promesas de aplicación de la justicia. 

      Sin embargo, el fin de semana familiares y amigos tomaron la presidencia municipal, horas después de estar en el inmueble, se reunieron con la presidenta municipal Ruth Liliana Castillo Montelongo. 

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      Como parte de la plática solicitaron la destitución del regidor, padre del joven que venía manejando la unidad, ya que aseguran que el responsable manejaba ebrio, dentro del diálogo también que se le cambie el nombre de la calle de la diputada por el de Liz.

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