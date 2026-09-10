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Feria del Empleo deja muchos beneficios

Decenas de personas obtienen un trabajo seguro y con prestaciones de ley

Por Carmen Hernández

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Feria del Empleo deja muchos beneficios
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      Ciudad Fernández.- Más de 30 empresas participaron en la Feria del Empleo, Empleate sin límites, que fue realizada en la plaza principal de este municipio y jóvenes que estaban desempleados pudieron obtener un empleo seguro y con buen salario y prestaciones de ley. 

      El evento se llevó a cabo en plaza principal, donde estuvieron presentes la delegada del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Ana Lilia Zúñiga Sánchez, Crisógono Sánchez Lara, secretario del Trabajo y Previsión Social y el alcalde Rodolfo Loredo Hernández, entre otros.  En la Feria participaron más de 30 empresas y se ofrecieron 300 vacantes en diversas fuentes laborales, se busca que sean contratados la mayor cantidad de personas, pero con todas las prestaciones de ley. 

      Cabe destacar que esta es la segunda edición de la Jornada, que se ha realizado en este municipio, la cual ha tenido un gran éxito, pues muchas personas desempleadas pudieron obtener un trabajo bien remunerado.

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