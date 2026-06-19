Festejan a los adultos por día del padre

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Ciudad del Maíz.- Adultos mayores fueron festejados por parte del Inapam por el Día del Padre en sus comunidades, llevándoles alegría y regalos, que recibieron con mucho agrado y felicidad, además de pasar momentos de alegría.

El Departamento del Instituto Nacional de las Personas del Adulto Mayor( Inapam), ayer festejó a los abuelitos por el Día del Padre.

Fue organizado un convivió, los adultos se dispusieron a cantar sus canciones favoritas, hubo una rifa de regalos, pasando momentos de gran alegría.

El municipio reconoció el trabajo, experiencia y el amor que los padres han entregado a las familias y a las comunidades.

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Los adultos se encontraban radiantes de felicidad, ya que son pocas las veces que se celebra al padre, y ahora fue una sorpresa, además de recibir regalos.