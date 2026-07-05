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Festejan a Virgen del Refugio en Carbonera

Feligreses le agradecieron milagros recibidos

Por Jesús Vázquez

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Festejan a Virgen del Refugio en Carbonera
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      Matehuala.- Con gran alegría le cantaron las mañanitas a la Virgen del Refugio en la comunidad de Carbonera durante los primeros minutos del 4 de julio, día de su fiesta patronal, desde la medianoche comenzaron a llegar músicos y cientos de personas para rendir homenaje a la santa patrona de esta comunidad.

      Apenas inició el 4 de julio empezaron a llegar los mariachis y el tamborazo para interpretar las mañanitas a la Virgen del Refugio, acompañados por decenas de feligreses, le agradecieron los milagros y favores recibidos a lo largo del año, además de pedirle que continúe protegiendo a los habitantes de esta comunidad. 

      Cabe destacar que también acudieron personas provenientes de diversas comunidades cercanas para participar en esta celebración religiosa.

      Después de interpretar las mañanitas, los músicos continuaron dedicándole diversas melodías a la Virgen del Refugio, mientras los asistentes participaron con aplausos, oraciones y muestras de devoción. Posteriormente se celebró la santa misa en honor a la patrona de la comunidad, durante el resto del día se llevaron a cabo diversas actividades religiosas y populares, en un ambiente de fe, tradición y convivencia familiar. 

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      Como cada año, la festividad reunió a cientos de fieles que refrendaron su devoción a la Virgen del Refugio, manteniendo viva una de las celebraciones más importantes para los habitantes de Carbonera.

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