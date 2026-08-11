Filman película El cumpleaños

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Arrancó la grabación de la película El cumpleaños cinta en la que participarán 30 actores y que tendrá locaciones en varias partes del municipio.

En conferencia de prensa Claudia León, acompañada de los productores Ernesto Chávez y Rogelio Ríos, dieron a conocer los pormenores de este proyecto cinematográfico que será filmado en varias locaciones de Rioverde.

La cinta tendrá locaciones en la comunidad del Capulín y otros lugares atractivos del municipio.

Se espera que las grabaciones estén concluidas en una semana y se estará proyectando a finales del mes de diciembre la película a nivel nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe destacar que sería la segunda película que se grabe en locaciones del municipio de Rioverde.