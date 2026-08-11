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Filman película El cumpleaños

La cinta tendrá varias locaciones en el municipio

Por Carmen Hernández

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Filman película El cumpleaños
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      RIOVERDE.- Arrancó la grabación de la película El cumpleaños cinta en la que participarán 30 actores y que tendrá locaciones en varias partes del municipio.

       En conferencia de prensa Claudia León, acompañada de los productores Ernesto Chávez y Rogelio Ríos, dieron a conocer los pormenores de este proyecto cinematográfico que será filmado en varias locaciones de Rioverde. 

      La cinta tendrá locaciones en la comunidad del Capulín y otros lugares atractivos del municipio. 

      Se espera que las grabaciones estén concluidas en una semana y se estará proyectando a finales del mes de diciembre la película a nivel nacional. 

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      Cabe destacar que sería la segunda película que se grabe en locaciones del municipio de Rioverde. 

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