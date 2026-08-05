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Fuertes lluvias dejan árboles caídos y daños

Por Jesús Vázquez

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Fuertes lluvias dejan árboles caídos y daños
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      MATEHUALA.-  La noche de este lunes se registró una fuerte tormenta eléctrica en la ciudad, la cual provocó la caída de varios árboles en diferentes puntos del municipio. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, sí se registraron cuantiosos daños materiales, ya que algunos de los árboles cayeron sobre vehículos.

      Elementos de Protección Civil, Policía Municipal, el Cuerpo de Bomberos y personal del Departamento de Ecología realizaron intensas labores para atender los reportes generados por las fuertes lluvias y los vientos.

      De acuerdo con la información proporcionada, fueron cuatro los árboles que colapsaron: uno en la colonia Concepción, sobre la calle Alfonso Álvarez; otro en el fraccionamiento Villa Fontana, en la calle Villa del Sol; uno más en la calle Juan Sarabia, en la zona centro; y otro en la plaza del fraccionamiento Libertad.

      Las corporaciones de auxilio trabajaron durante la noche para retirar los árboles caídos y liberar las vialidades, permitiendo que la circulación vehicular se restableciera con normalidad y evitando mayores riesgos para la población.

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      Desde temprana hora del martes, personal del Departamento de Ecología continuó con las labores de corte, retiro de ramas y limpieza en las zonas afectadas, con el fin de eliminar cualquier peligro para peatones 

      y automovilistas.

      A pesar de los daños materiales ocasionados por la tormenta, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.

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