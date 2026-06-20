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Fuga de agua provoca hundimiento de calle

Por Jesús Vázquez

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Fuga de agua provoca hundimiento de calle
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      Matehuala.- Fuga de agua provocó el hundimiento de varios metros de la calle Cuauhtémoc, por lo que personal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM) realiza las reparaciones correspondientes para reabrir la circulación en esta importante vialidad.

      La calle Cuauhtémoc, entre Méndez y Morelos, en la zona centro de la ciudad, fue cerrada debido al hundimiento que presentaba, ya que representaba un peligro para los automovilistas que transitan por este sector. 

      Diariamente circulan muchos vehículos por esta arteria, debido a que en sus inmediaciones se encuentran la Universidad de Matehuala, la Preparatoria de la Universidad de Matehuala y el Colegio Amado Nervo.

      Ante el riesgo de que el daño aumentara, personal especializado acudió a inspeccionar el área para determinar las causas del hundimiento. 

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      Tras la revisión, detectaron una grave fuga de agua que estaba dañando la estructura de la calle.

      Trabajadores de SAPSAM iniciaron labores para reparar la fuga y comenzar con el relleno y compactación de la zona afectada, para evitar que continúe el hundimiento. Se espera que los trabajos concluyan en los próximos días para reabrir la circulación lo antes posible.

      El área dañada abarca aproximadamente diez metros de longitud y fue cerrada debido al avanzado deterioro del pavimento. 

      Autoridades señalaron que existía el riesgo de que se formara un socavón, por lo que se actuó de manera preventiva para evitar accidentes.

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