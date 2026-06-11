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Vallenses sin agua, fuga en Santa Lucía

El reabasto se regularía hasta la madrugada de este jueves

Por Redacción

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Vallenses sin agua, fuga en Santa Lucía
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      CIUDAD VALLES.- Todo este miércoles Valles se quedó sin agua por la fuga registrada en la colonia Santa Lucía y por la logística de reinicio de suministro a las 53 mil casas y negocios del municipio. 

      El director de Agua Potable (Dapas), Óscar Osmín Meraz Echeverría dijo que para las cuatro de la tarde estarían concluyendo con la reposición de un codo de la tubería principal (ubicada en el mismo sitio de hace dos años), sin embargo el proceso de recomenzar el bombeo, enviar el agua a la planta de tratamiento y filtros en la Dapas y de ahí, enviarla a los tanques de abastecimiento, vaciados por el uso de los ciudadanos, haría que el proceso de recuperación del servicio tardara hasta entrada la noche de este miércoles o quizá, en algunas zonas altas, hasta la madrugada de este jueves. 

      El movimiento constante de ese codo, con una desviación angular de 22 grados hizo que una tornillería se debilitara y que eso causara una fuga que obligó a parar las bombas.

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