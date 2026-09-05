Fuga de agua provoca socavón

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MATEHUALA.- Un enorme socavón se abrió en la calle Jaime Nuno debido a una fuga de agua en la zona, que colapsó y provocó que se abriera el pavimento, representando un peligro para los ciudadanos, por lo que se tuvo que cerrar la calle para evitar una tragedia.

Los hechos se detectaron entre Hidalgo y Juárez, del centro de la ciudad, donde la calle se abrió, formándose un enorme socavón, lo cual representaba un problema para los ciudadanos, ya que podía ocurrir un accidente vehicular, pues es un área muy transitada por carros y motocicletas. Al parecer, el hoyo se formó debido a una fuga de agua que se encontraba en el área.

Debido a que era muy peligroso que pasara algún vehículo, porque se podía abrir más la calle, provocando un grave accidente, se cerró la calle Jaime Nuno.

Posteriormente, acudió personal de SAPSAM para revisar el socavón y comenzaron a trabajar para reparar la zona y evitar que continuara la fuga de agua y los daños que estaba provocando.

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Cabe hacer mención que ya son varios los socavones que se han formado en la ciudad, esto debido a que las tuberías ya son muy antiguas y se requiere modernizar la red general en la ciudad de Matehuala para evitar que esto siga ocurriendo.