Fumigan escuela, para cuidar salud de alumnos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Para prevenir la propagación de plagas fue fumigada la Escuela Primaria Eduardo Robles Nieto, como una medida preventiva de salud de los estudiantes del plantel educativo.

Hay que destacar que los padres de familia estaban preocupados por los diversos animales que se habían visto en la institución, los que generaban un riesgo en la salud de los estudiantes.

Para evitar problemas por estas plagas, cada uno de los salones fue fumigado, por lo que se aprovechó el fin de semana para llevar a cabo esta medida sanitaria.

Con estas acciones de salud, lo que se busca es que la institución educativa esté en óptimas condiciones, para beneficio de los estudiantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este tipo de prácticas se realizan en diversas escuelas del municipio de Rioverde, debido a la humedad que se está resintiendo por las constantes lluvias.