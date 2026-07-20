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Grupos indígenas contra Morena

Partido político busca demeritar la protesta contra el fracking, dicen

Por Redacción

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Grupos indígenas contra Morena
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      CIUDAD VALLES.- Organizaciones y grupos indígenas se van contra Morena, porque advierten que usan las asambleas informativas para tratar de desmarcar a la presidenta Sheinbaum sobre el fracking. 

      Grupos como el Observatorio Indígena Mesoamericano, la Contraloría del Agua, COCIPH y CEDEPAC refieren que, mientras la resistencia de las comunidades de la Huasteca aumenta en manifestaciones, los "privilegiados" del partido Morena hacen asambleas que llaman de "Defensa de la Soberanía", en las cuales expresan la presunta voluntad federal en contra de la fractura hidráulica. 

      " Morena y sus privilegiados centran su discurso en descalificar a la resistencia indígena y a los ambientalistas que la impulsan, buscando proteger un despojo disfrazado de soberanía", refirió Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano. 

      En la asamblea más reciente, los indígenas dijeron haberse percatado de eso y por eso el carácter de su comunicado, en el que insisten en que el Gobierno federal intenta apaciguar el tema del fracking, mientras es una de las intenciones que busca hacer realidad en la región.

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