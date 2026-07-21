Habitantes de El Pujal bloquean la México-Laredo

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CIUDAD VALLES.- Habitantes de la delegación de El Pujal bloquearon la carretera federal México-Laredo porque demandan que se arreglen los caminos Cuatro Caminos-El Detalle y El Detalle-El Pujal.

Habitantes de esta delegación, ubicada a 15 kilómetros de la cabecera de Valles sobre la carretera federal, protestaron porque los caminos vecinales de uso casi generalizado se encuentran en condiciones deplorables, lo que les genera muchos problemas para entrar y salir de las comunidades.

El bloqueo comenzó alrededor de las 10 de la mañana de este lunes 20 de julio y refirieron que por lo pronto no se moverían de ese lugar hasta escuchar a las autoridades del Ayuntamiento, que llegarían una hora después a ese lugar, salvo por intervalos cada 15 minutos de liberación de tráfico.

Negocian con manifestantes

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El representante de la Subsecretaría de Gobierno del Estado, Herón Bulos Lárraga, el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Alfredo Zúñiga Hervert y el director de Obras Públicas, Kevin Yahir Cázares Olvera acudieron a hablar con los manifestantes al lugar del bloqueo y les explicaron que este mismo lunes tendrían máquinas trabajando en los caminos Cuatro Caminos-El Detalle y El Detalle-El Pujal.

Luego de una conversación de unos minutos, los manifestantes se retiraron del lugar.