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Habitantes de Picholco se vuelven a manifestar

Inconformes, policías que mataron a ciudadano siguen trabajando, dicen es una burla

Por Redacción

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Habitantes de Picholco se vuelven a manifestar
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      CIUDAD VALLES.- Habitantes de Picholco (Axtla) protagonizaron una manifestación pacífica, sobre la calzada de la carretera México-Laredo, a la altura de este ejido, porque los policías que presuntamente golpearon brutalmente a Fermín Isabel Antonio, quién murió a causa de ello, siguen trabajando y la alcaldesa María de Jesús Rivera Rosales no cumplió con su compromiso de apoyar a la familia del occiso.

      El sábado en la noche, Fermín Isabel fue llevado por policías de Matlapa al hospital de Santa Catarina, en donde poco después murió. 

      El domingo, los de Picholco, enardecidos por la muerte de su vecino retuvieron a cuatro policías que participaron en la supuesta golpiza y, luego de unas seis horas de retención y dos de taponar la México-Laredo, hubo un acuerdo entre la alcaldesa y los colonos, en los que se estableció el compromiso de dar de baja a los policías y apoyar a los deudos de Fermín, que dependían económicamente de él. 

      Esta tarde, los manifestantes llegaron a las seis de la tarde al ramal a la entrada a Picholco y sacaron cartulinas con consignas que exigen se cumpla con lo prometido en el acuerdo.

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