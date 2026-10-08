Habitantes exigen arreglo de camino a Tanlacut

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Santa Catarina.- Caminos en pésimas condiciones, llenos de baches de Crucero de Rayón a Tanlacut, proliferan y esto genera problemas de comunicación para familias, demandan apoyo de autoridades para que los rehabiliten y puedan tener una mejor vía de comunicación, pues ni transporte urbano se anima a trasladarlos.

Familias dieron a conocer que es poco el transporte con el que se cuenta al municipio de Santa Catarina, por lo que para trasladarse se cooperan para la gasolina y por ende les sale más económico el traslado, pero consideran que esta no es la solución al problema de transporte, sino rehabilitar los caminos de acceso.

Indicaron que los automovilistas tienen que esquivar cada uno de los baches que hay en el trayecto del Crucero de Rayón a Tanlacut. Prácticamente tienen que conducir zigzagueando los choferes, desafortunadamente las camionetas han sufrido daños durante el trayecto y luego nadie se hace cargo de los daños, aunque es responsabilidad tanto de los municipios como de la Junta Estatal de Caminos por lo que piden la intervención del Gobernador, para que se realice una rehabilitación total de los caminos.