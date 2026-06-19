Habrá desabasto de agua en Valles

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CIUDAD VALLES.- Aproximadamente en una semana, la Dapas dejará de bombear de manera programada para reparar de manera definitiva el codo de la tubería principal que se encuentra en la colonia Santa Lucía.

Luego de dos roturas en un codo que se encuentra en la tubería, bajo la colonia Santa Lucía que tuvieron sin agua a la ciudad, en la primera ocasión, más de cuatro días, en una semana, la Dapas apagará el bombeo para poder hacer la sustitución definitiva de material en ese lugar y olvidar el problema de la rotura, dada la gran cantidad de agua que pasa por ese ramal del tubo principal.

La fecha exacta se dará a conocer en breve, pero será un día del próximo fin de semana, con una duración de corte de más de 20 horas, por eso pedirán a la ciudadanía que se prepare y acumule agua un par de días antes de los trabajos.

Aunque confían que la reparación pueda realizar con más celeridad para evitar el desabasto del líquido en colonias de la ciudad.

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