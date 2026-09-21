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Habrá jornada de servicios agrarios para la población

Habrá una campaña para que presenten listas de sucesión

Por Carmen Hernández

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Habrá jornada de servicios agrarios para la población
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      Cárdenas.- Acercan los servicios agrarios a la población piden a los ejidatarios aprovechen la campaña para la elaboración de listas de sucesión que se realizará este próximo jueves en el Salón ejidal del Jabalí en el municipio de Rioverde. 

      Las autoridades municipales dieron a conocer que están trabajando de la mano con la Procuraduría Agraria, que encabeza Javier Gallegos Oliva.  

      Dieron a conocer que se llevará a cabo la jornada para la elaboración de listas de sucesión para posesionarios y ejidatarios. 

      Lo que se busca es acercar los servicios y evitar que eroguen las personas en el traslado. 

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      El evento está programado para este 24 de septiembre a las 9; 30 en el salón ejidal del Jabalí, en el municipio de Rioverde. 

      Los requisitos son 2 copias del Ine y curp del ejidatarios o posesionarios, dos copias del certificado parcelario de uso común.  

      Así como original de acta de nacimiento de los sucesores que serán designados, las personas deberán presentarse en el municipio de Rioverde para estos trámites.

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