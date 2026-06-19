Habrá misa en el panteón municipal

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RIOVERDE.- Este próximo domingo se llevará a cabo en el cementerio municipal una misa para todos los padres de familia que ya fallecieron y que están sepultados en el camposanto.

Así mismo el panteón estará abierto las 24 horas, para recibir a las decenas de familias que deseen visitar a sus seres queridos.

Estará abierto a partir de las 8 de la mañana este domingo y se mantendrá hasta el próximo lunes. La ceremonia se llevará a cabo por el Día del Padre, la isa será a las 8 de la mañana en el Panteón Municipal.

Se les exhorta a las familias para que acudan a la misa.

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Se espera una gran cantidad de familias, que llevaran flores a su padre para recordar a su ser querido.