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Habrá misa en el panteón municipal

En honor de los padres de familia que están sepultados

Por Carmen Hernández

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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Habrá misa en el panteón municipal
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      RIOVERDE.- Este próximo domingo se llevará a cabo en el cementerio municipal una misa para todos los padres de familia que ya fallecieron y que están sepultados en el camposanto. 

      Así mismo el panteón estará abierto las 24 horas, para recibir a las decenas de familias que deseen visitar a sus seres queridos. 

      Estará abierto a partir de las 8 de la mañana este domingo y se mantendrá hasta el próximo lunes. La ceremonia se llevará a cabo por el Día del Padre, la isa será a las 8 de la mañana en el Panteón Municipal. 

      Se les exhorta a las familias para que acudan a la misa. 

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      Se espera una gran cantidad de familias, que llevaran flores a su padre para recordar a su ser querido.

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