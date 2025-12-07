Hasta el 18 instalarán el tianguis navideño

CIUDAD VALLES.- A partir del 18 de diciembre se instalará el tianguis del mercado, con venta de motivos navideños de todo tipo, pero solo deberán vender los comerciantes que se instalen.

De acuerdo con información obtenida en la dirección de Comercio, los 400 tianguistas de las calles Abasolo, Porfirio Díaz y Negrete se instalarán el jueves 18 de diciembre y estarán hasta el jueves primero de enero.

Esto quiere decir que el comercio ambulante estará 15 días seguidos de diciembre y enero sobre las calles, alrededor del mercado, 11 de los cuales son concedidos por la autoridad, porque los fines de semana son de venta habitual.