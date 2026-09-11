Herrero usa la calle como su taller

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CIUDAD VALLES.- Hay decenas de quejas en Lomas Poniente porque un trabajador de la herrería suelda sus hierros en plena calle, ocupando la vía pública como parte de su taller.

En la calle Tercera del Fraccionamiento ya referido, uno de los vecinos hace trabajos de herrería y soldadura sobre el cajón de estacionamiento y con herramientas y material de trabajo sobre la banqueta, obstruyendo el área peatonal.

La petición de los vecinos es que no ejerza su oficio en ese lugar, porque, aunque el trabajo es muy digno, puede resultar peligroso para algunos de los peatones o de los conductores que pasan por ese lugar, dada la llama del soplete o las chispas que expele el proceso de soldadura que lleva a cabo como parte de su trabajo.

Los vecinos no saben si Obras Públicas o Ecología permiten este tipo de prácticas, aunque presentarán la denuncia correspondiente para que autoridades pongan orden.

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