Hombre allanó casa de una mujer para espiarla

Por Redacción

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Hombre allanó casa de una mujer para espiarla

CIUDAD VALLES.- Acusaron y denunciaron a un mirón que espía a sus vecinas cuando éstas se bañan ante la Fiscalía General del Estado y piden que haya acción de la justicia.

La acusadora, quien denunció a su vecino por haberse metido a su casa y por haberle grabado mientras se bañaba, asentó los hechos en el expediente número 04178/25 de la Fiscalía General del Estado, aquí en Valles.

El hecho que relata en su denuncia ocurrió el jueves 25 de septiembre de este año, en su casa, que se ubica en la calle Tercera de la colonia Méndez y el allanador y presunto acosador es su vecino, Javier Camacho de León a quien la víctima alcanzó a ver, apuntando su celular hacia la ventana de su cuarto de baño, mientras ella estaba en la regadera.

Explica en su denuncia que la única manera de acceder a su casa, de dos pisos, es con una escalera de mano, instrumento del que se valió el acusado para trepar y presuntamente grabarla en un momento de entera vulnerabilidad.

Ella pide que se le prosiga un proceso por el allanamiento y pide a las autoridades que la investigación se realice con perspectiva de género, “en términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí que obligan a las autoridades a prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, garantizando en todo momento mis derechos como víctima”.

Esta intromisión tuvo un antecedente en el mes de julio de 2025, aunque no estaba segura de que el intruso hubiera sido el que ahora señala plenamente y relata que este hecho le ha causado afectaciones psicológicas como insomnio, ansiedad y un estado de alerta permanente por la vulnerabilidad a la que fue expuesta por el agresor.

