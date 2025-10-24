logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Fotogalería

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se manifiestan alumnos de UAMRA

Por Jesús Vázquez

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Se manifiestan alumnos de UAMRA

Matehuala.- Alumnos de la Unidad Académica Región Altiplano realizaron una manifestación pacífica se colocaron afuera de las aulas con cartulinas en apoyo a la joven víctima de una presunta violación en la UASLP.

La manifestación se realizó y no hubo actividades académicas, para sumarse de manera solidaria y respetuosa a la situación que se vive en la UASLP, de esta manera buscar un espacio de reflexión, unidad y apoyo entre estudiantes, docentes y toda la comunidad universitaria.

Los inconformes manifestaron que no se trataba de una toma del edificio ni de faltar a clases sin motivo, si no de demostrar la empatía y acompañamiento a una causa que involucra a los universitarios. 

Se entregó un pliego petitorio con el propósito de que toda denuncia, inconformidad o problemática dentro de la Universidad sea visibilizada y atendida, los maestros y directivos escucharon a todos los estudiantes que participaron en esta manifestación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una vez que estuvieron conversando y escuchando de manera directa las voces de los estudiantes, informaron a la comunidad academia que se dio por concluida la manifestación y regresaron nuevamente las actividades académicas y administrativa de manera normal.  

La dirección recibió el pliego petitorio elaborado durante la jornada y se ha instruido que se haga su atención inmediata mediante una mesa de trabajo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Habitantes secuestran a policías municipales
Habitantes secuestran a policías municipales

Habitantes secuestran a policías municipales

SLP

Redacción

Acompañaban a albañiles; rechazan obra que los dejaría sin agua

Se dispara precio de verduras
Se dispara precio de verduras

Se dispara precio de verduras

SLP

Redacción

Hombre allanó casa de una mujer para espiarla
Hombre allanó casa de una mujer para espiarla

Hombre allanó casa de una mujer para espiarla

SLP

Redacción

Se manifiestan alumnos de UAMRA
Se manifiestan alumnos de UAMRA

Se manifiestan alumnos de UAMRA

SLP

Jesús Vázquez