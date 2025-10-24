Se manifiestan alumnos de UAMRA

Matehuala.- Alumnos de la Unidad Académica Región Altiplano realizaron una manifestación pacífica se colocaron afuera de las aulas con cartulinas en apoyo a la joven víctima de una presunta violación en la UASLP.

La manifestación se realizó y no hubo actividades académicas, para sumarse de manera solidaria y respetuosa a la situación que se vive en la UASLP, de esta manera buscar un espacio de reflexión, unidad y apoyo entre estudiantes, docentes y toda la comunidad universitaria.

Los inconformes manifestaron que no se trataba de una toma del edificio ni de faltar a clases sin motivo, si no de demostrar la empatía y acompañamiento a una causa que involucra a los universitarios.

Se entregó un pliego petitorio con el propósito de que toda denuncia, inconformidad o problemática dentro de la Universidad sea visibilizada y atendida, los maestros y directivos escucharon a todos los estudiantes que participaron en esta manifestación.

Una vez que estuvieron conversando y escuchando de manera directa las voces de los estudiantes, informaron a la comunidad academia que se dio por concluida la manifestación y regresaron nuevamente las actividades académicas y administrativa de manera normal.

La dirección recibió el pliego petitorio elaborado durante la jornada y se ha instruido que se haga su atención inmediata mediante una mesa de trabajo.