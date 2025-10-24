Habitantes secuestran a policías municipales

logo pulso
Acompañaban a albañiles; rechazan obra que los dejaría sin agua

Por Redacción

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
MATLAPA.- Habitantes de dos comunidades de Matlapa (Zacarrincón y Achotla) retuvieron a policías municipales y a un jurídico de la Presidencia Municipal que acompañaban a albañiles que construyen una obra que en esos poblados no quieren y además exigen hablar con la Presidenta Municipal, quien no se presentó en el lugar.

Los oficiales que estuvieron retenidos fueron comisionados a acompañar a albañiles que están construyendo una caja de agua y sistema de agua para el poblado de Pilvega, sin embargo, los de los otros dos pueblos no sólo impidieron que los alarifes hicieran su trabajo, sino que impidieron irse a los oficiales, hasta poder hablar con la alcaldesa, Marychuy Rivera Rosales, a quien le han pedido que reconsidere la obra, porque aunque beneficia a los de Pilvega, impide la extracción del agua del pozo a los de Zacarrincón y a los de Achotla.

Aunque no se presentó la alcaldesa, llegaron a un acuerdo para liberar a las cuatro y media de la tarde a los policías y quedó pendiente el diálogo con la munícipe.

