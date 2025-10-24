Se dispara precio de verduras

logo pulso
Estado

Por Redacción

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- El precio de la cebolla y del chile aumentó porque mucha producción se dañó por las recientes lluvias, refirió el comerciante bodeguero, Ángel Salazar Alvizo.

Aclaró que no fueron las recientes lluvias catastróficas las que afectaron el campo en Ébano, de donde provienen estos artículos, sino las precipitaciones de septiembre que fueron demasiado copiosas de cualquier manera y que anegaron campos de chile y cebolla.

El aumento por ejemplo en la cebolla fue de casi un 80 por ciento, es decir, pasó de costar 14 pesos el kilo a 25 pesos, en un par de semanas.

Comentó que en el mismo tenor y proporción está el chile serrano y esto se debe a que hay poca producción y la demanda es la misma que en cualquier temporada del año, por eso el incremento.

