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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un hombre resulta lesionado al caer de un árbol cuando realizaba labores de poda del arbusto, en el Barrio Tercero del Refugio.

Los hechos ocurrieron en la calle Emiliano Zapata del citado barrio, cuando un hombre se encontraba talando un árbol, de manera repentina perdió el equilibrio y cayó del arbusto, por lo que resultó con lesiones severas.

Personas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de servicios de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes luego de evaluar las condiciones del hombre, trasladaron al herido a recibir atención médica al Hospital del IMSS del Bienestar, para recibir atención especializada.

El lesionado sufrió varios golpes que lo mantendrán en cama por varios días.

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