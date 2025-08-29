En flagrancia, sorprenden a una fardera en Aurrerá

Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a una mujer por presunto robo a comercio, hecho que ocurrió en la Bodega Aurrerá de la avenida Acceso Norte, como parte de trabajos enfocados a combatir la incidencia delictiva en la demarcación.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada, en la que personal de un supermercado ubicado en la avenida Acceso Norte de la colonia España, solicitó la presencia de la autoridad, ya que tenían retenida a una mujer que intentó sustraer mercancía.

Agentes femeninas se presentaron en el lugar, donde fueron recibidas por personal del establecimiento, quienes relataron que en la zona de cobro notaron a una mujer, la cual no pasó por cajas y, al interceptarla observaron distintos productos sin ticket de compra, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Las oficiales se acercaron con la señalada y luego de entrevistarla se identificó como Cristina “N” de 29 años de edad, localizándole artículos de papelería, los cuales aseguró no poder pagar, por lo que se le informó que sería detenida por presunto robo a comercio.

Además, le dieron lectura de su carta de derechos y una vez que la certificó un médico legista se le puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.