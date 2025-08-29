Un herido, deja carambola en la carretera a México

Una carambola con la participación de cuatro vehículos, registrada en la carretera a México, dejó una persona lesionada y daños materiales cuantiosos, en donde la principal causa fue el no guardar la distancia de seguridad respectiva.

Los hechos se registraron cerca de las dos de la tarde de este jueves, inicialmente un automóvil Nissan March circulaba por la referida carretera en dirección al distribuidor Juárez; a la altura del río Españita, por ejido La Libertad, el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó de frente contra la parte posterior de una camioneta; al parecer el conductor de esta última había frenado de manera intempestiva y posterior al impacto siguió su camino sin detenerse.

Enseguida de este choque, un automóvil Hyunday también le pegó al Nissan March color blanco en su parte posterior, pero a su vez también fue chocado por otro carro, un Honda que circulaba por ahí en esos momentos y cuyo conductor no alcanzó a detenerse.

Tras los impactos, tanto el Hyunday como en March acabaron estrellándose contra la contención metálica de la carretera y quedaron prácticamente en pérdida total.

Algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y paramédicos de Villa de Pozos acudieron a atender a los ocupantes de los carros, tres fueron atendidos en el lugar ya que solamente presentaban golpes leves.

Sin embargo, un ocupante sí tenía lesiones de consideración y fue llevado a un hospital a recibir la atención médica requerida.

Elementos de la Guardia Nacional llegaron a tomar conocimiento del hecho, ordenando el traslado de los carros a una pensión en donde quedaron depositados en tanto que los conductores llegan a un acuerdo reparatorio.