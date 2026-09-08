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Iguala Valles la cifra de suicidios de 2025

Por Redacción

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Iguala Valles la cifra de suicidios de 2025
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      CIUDAD VALLES.- A cuatro meses de que se termine el año, el municipio de Ciudad Valles ya empató la cifra de suicidios de todo el 2025.

      De acuerdo con datos de la Jurisdicción Sanitaria V, hasta la fecha, han registrado nueve suicidios en este municipio, la misma cantidad que se acumuló en todo el año 2025.

      La jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria V, Eulalia del Carmen López Balderas dijo que el grupo de edad que más se repite en estos casos es el que va de los 15 a los 29 años de edad.

      Refirió que hay un teléfono público y gratuito llamado "Línea de la Vida" que es el 8009112000 a donde cualquier persona que se sienta desesperada puede llamar, las 24 horas del día, donde se les darán consejos y seguimiento para su tratamiento cerca de su lugar de origen, para evitar que llegue atentar contra su vida. 

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