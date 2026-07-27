logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La mejor manera de celebrar

Fotogalería

La mejor manera de celebrar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Impacta camioneta contra una casa

Por Redacción

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Impacta camioneta contra una casa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Una joven chocó la camioneta que conducía contra la barda de un domicilio, cerca del fraccionamiento Villa Brisa.

      Este domingo por la tarde se suscitó un percance vial en el kilómetro 1+500 de la carretera federal número 85, tramo Valles-Mante.

      Una joven, al volante de una camioneta SUV marca Nissan X-Trail, color blanco, perdió el control del volante por razones desconocidas y se salió del camino, chocando contra la barda de un domicilio particular.

      El inmueble se encontraba deshabitado y la joven pudo salir de la unidad por su propio pie. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Poco después llegaron a brindarle auxilio brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pero se negó a ser trasladada a un hospital.

      Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho; sin embargo, la conductora manifestó estar dispuesta a pagar los daños ocasionados.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila
      Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila

      Dos policías vallenses mueren durante ataque en La Pila

      SLP

      Huasteca Hoy

      La agresión ocurrió mientras realizaban labores de patrullaje

      Policías apoyan a adulto mayor
      Policías apoyan a adulto mayor

      Policías apoyan a adulto mayor

      SLP

      Redacción

      Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares
      Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares

      Paterfamilias reciclarán algunos útiles escolares

      SLP

      Carmen Hernández

      Muere sexagenario afuera de un local
      Muere sexagenario afuera de un local

      Muere sexagenario afuera de un local

      SLP

      Carmen Hernández