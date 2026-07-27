Impacta camioneta contra una casa

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CIUDAD VALLES.- Una joven chocó la camioneta que conducía contra la barda de un domicilio, cerca del fraccionamiento Villa Brisa.

Este domingo por la tarde se suscitó un percance vial en el kilómetro 1+500 de la carretera federal número 85, tramo Valles-Mante.

Una joven, al volante de una camioneta SUV marca Nissan X-Trail, color blanco, perdió el control del volante por razones desconocidas y se salió del camino, chocando contra la barda de un domicilio particular.

El inmueble se encontraba deshabitado y la joven pudo salir de la unidad por su propio pie.

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Poco después llegaron a brindarle auxilio brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pero se negó a ser trasladada a un hospital.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho; sin embargo, la conductora manifestó estar dispuesta a pagar los daños ocasionados.