Impacta motociclista contra una camioneta

Por Redacción

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Impacta motociclista contra una camioneta

Matehuala.- Un motociclista impactó contra una camioneta en un accidente que se generó en el cruce de las calles San Pedro y Terán, un menor que viajaba de acompañante con el motociclista resultó lesionado y fue evaluado por los paramédicos de Protección Civil, al lugar también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad para tomar datos del percance.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer en las calles San Pedro y Terán en el Fraccionamiento del Bosque, donde la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron un desigual choque entre una camioneta y un motociclista, en la motocicleta viajaba un menor de edad el cual resultó lesionado, testigos del accidente pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio.

Al lugar acudieron los elementos de Protección Civil Municipal, quienes auxiliaron a un menor de edad, y al valorarlo en el lugar después en una ambulancia fue trasladado a un hospital de la ciudad para recibir atención médica. 

 Al lugar también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad para llevar a cabo las primeras investigaciones del accidente, presuntamente ninguno de los vehículos respeto el alto que fue lo que provocó el choque.

