logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Imponen corte de pelo en secundarias

Estudiantes que no cumplan reglamento, no podrán ingresar a la escuela

Por Jesús Vázquez

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Imponen corte de pelo en secundarias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Con el inicio del nuevo ciclo escolar, algunas escuelas secundarias solicitaron a los estudiantes varones presentarse a clases con el cabello corto y con un corte considerado escolar, por lo que quienes no cumplan con esta indicación les negarán el acceso a las instalaciones.

            De acuerdo con directivos de las instituciones educativas, esta medida forma parte de las disposiciones de presentación personal que se solicitan a los alumnos como parte del reglamento escolar, por ello, se pidió a los padres de familia y estudiantes tomar en cuenta esta indicación y acudir a las escuelas con el corte de cabello establecido.

           Sin embargo, durante esta primera semana de clases se estará brindando un periodo de tolerancia para aquellos estudiantes que todavía no hayan podido realizarse el corte de cabello, por lo que se les permitirá ingresar a las aulas mientras regularizan su situación.

           Las escuelas hicieron el llamado a los padres de familia para que durante estos días puedan llevar a sus hijos a realizarse el corte correspondiente y evitar que posteriormente tengan algún inconveniente para ingresar a clases.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


           El regreso a las aulas ha generado también diversos cambios en la rutina de los estudiantes, quienes deben adaptarse nuevamente a los horarios, uniformes y reglamentos de cada institución educativa. Se espera que, una vez concluido este periodo de tolerancia, los estudiantes cumplan con las disposiciones establecidas por cada plantel para poder ingresar con normalidad a sus clases.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Retiran publicidad de postes y banquetas
      Retiran publicidad de postes y banquetas

      Retiran publicidad de postes y banquetas

      SLP

      Redacción

      Operativo para reducir accidentes de motociclistas
      Operativo para reducir accidentes de motociclistas

      Operativo para reducir accidentes de motociclistas

      SLP

      Carmen Hernández

      Conductores no respetan Reglamento de Tránsito

      Hacen tik toks con cámaras de Alcaldía
      Hacen tik toks con cámaras de Alcaldía

      Hacen tik toks con cámaras de Alcaldía

      SLP

      Carmen Hernández

      Sistema de videovigilancia es manipulado, monitoreado en la oficina del Alcalde

      Bomberos capturan dos víboras
      Bomberos capturan dos víboras

      Bomberos capturan dos víboras

      SLP

      Redacción