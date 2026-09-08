Imponen corte de pelo en secundarias

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Matehuala.- Con el inicio del nuevo ciclo escolar, algunas escuelas secundarias solicitaron a los estudiantes varones presentarse a clases con el cabello corto y con un corte considerado escolar, por lo que quienes no cumplan con esta indicación les negarán el acceso a las instalaciones.

De acuerdo con directivos de las instituciones educativas, esta medida forma parte de las disposiciones de presentación personal que se solicitan a los alumnos como parte del reglamento escolar, por ello, se pidió a los padres de familia y estudiantes tomar en cuenta esta indicación y acudir a las escuelas con el corte de cabello establecido.

Sin embargo, durante esta primera semana de clases se estará brindando un periodo de tolerancia para aquellos estudiantes que todavía no hayan podido realizarse el corte de cabello, por lo que se les permitirá ingresar a las aulas mientras regularizan su situación.

Las escuelas hicieron el llamado a los padres de familia para que durante estos días puedan llevar a sus hijos a realizarse el corte correspondiente y evitar que posteriormente tengan algún inconveniente para ingresar a clases.

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El regreso a las aulas ha generado también diversos cambios en la rutina de los estudiantes, quienes deben adaptarse nuevamente a los horarios, uniformes y reglamentos de cada institución educativa. Se espera que, una vez concluido este periodo de tolerancia, los estudiantes cumplan con las disposiciones establecidas por cada plantel para poder ingresar con normalidad a sus clases.