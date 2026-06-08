Impulsan jornada de reforestación

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Matehuala.- En el marco de la conmemoración del día mundial del Medio Ambiente, la dirección de Ecología Urbana y Desarrollo Sustentable, llevó a cabo una jornada integral de reforestación y concientización ambiental en la comunidad de El Mezquite, sumándose a la iniciativa mundial "Por el clima ya", que promueve acciones urgentes para el cuidado de nuestro planeta.

La actividad reunió a autoridades municipales, representantes de Semarnat, instituciones educativas, personal de salud, alumnos y habitantes de la comunidad, quienes participaron activamente en una jornada enfocada en fortalecer la cultura ambiental y el compromiso con las futuras generaciones.

Durante su mensaje de bienvenida, el director de Ecología Urbana y Desarrollo Sustentable, Iván López Sánchez, destacó que cada árbol protegido, cada litro de agua ahorrado y cada acción responsable representan una inversión para el futuro de las nuevas generaciones, haciendo un llamado a la ciudadanía a adoptar hábitos que contribuyan a la conservación del medio ambiente.

Como parte de esta jornada se realizaron labores de reforestación en la plaza principal de la comunidad, en la Escuela Primaria General Revolución y en la Escuela Telesecundaria Manuel José Othón.

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Además, las niñas y niños participaron en la elaboración de una cápsula del tiempo con mensajes y compromisos para el cuidado del planeta, mientras que las familias recibieron árboles para fortalecer las acciones de reforestación desde sus hogares.