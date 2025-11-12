Inaugura el gobernador mejoras urbanas en Cedral

CEDRAL.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona acudió al municipio de Cedral donde llevó a cabo la inauguración de las calles Guadalupe Victoria y Vicente Chicosein, entregó escrituras a familias e inició los trabajos de mejora del Mercado Municipal.

El gobernador llevó a cabo el corte del listón inaugural y dijo que esta obra que incluyó pavimentación con concreto estampado, rehabilitación de drenaje y agua potable, construcción de banquetas y guarniciones, y mejora integral del entorno con una inversión de cuatro millones de pesos.

El gobernador también entregó escrituras del programa de regularización de asentamientos humanos del Instituto de Regularización y Vivienda Social (Inrevis) a familias de las colonias El Real y Fraccionamiento Antorchista, que les brindan seguridad patrimonial después de décadas de vivir en condiciones irregulares.

La presidenta municipal Cinthia Segovia agradeció al gobernador el apoyo que se le ha dado a este municipio, así como las visitas que ha hecho, y que gracias a esto han estado trabajando en conjunto por el bien de los cedralenses, pues estas calles ya tenían muchos años en el olvido, donde ahora podrán mejorar su calidad de vida los vecinos de estas calles.

Comentó que de esta manera Cedral lucirá más moderno pues, aunque muchos lo consideren un rancho ya es una ciudad, que cada vez está creciendo más, y se está trabajando en mejorar la economía de las familias cedralenses.