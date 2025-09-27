logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inauguran nueva Feria del Empleo

Se ofrecen diversas vacantes

Por Carmen Hernández

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Inauguran nueva Feria del Empleo

Ciudad Fernández.-  Fue inaugurada la Feria del Empleo evento en el que participan 20 empresas ofreciendo diversas fuentes laborales. 

En la plaza principal se llevó a cabo la jornada donde estuvieron presentes el alcalde, Rodolfo Loredo Hernández, el secretario del Trabajo, Crisógono Sánchez, la delegada del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Ana Lilia Sánchez, entre otros. 

Participan 20 empresas que se ofertan 200 vacantes desde el ramo automotriz, financiero, turístico, entre otros empleos.  

También se instaló un módulo de RFC, Curp e INE, donde acudieron un centenar de personas que requerían este documento para presentar su solicitud de empleo ante alguna de las instituciones que participan.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se dijo que todas las personas que logren obtener una fuente de empleo será con todas las prestaciones de ley, se garantiza.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Justifica Medina onerosa nómina
Justifica Medina onerosa nómina

Justifica Medina onerosa nómina

SLP

Miguel Barragán

Parte del egreso es para pagar a pensionados

Aumentan quejas contra polis en CEDH
Aumentan quejas contra polis en CEDH

Aumentan quejas contra polis en CEDH

SLP

Carmen Hernández

Motociclista a punto de generar tragedia
Motociclista a punto de generar tragedia

Motociclista a punto de generar tragedia

SLP

Redacción

Informa Medina de inversiones en primer año
Informa Medina de inversiones en primer año

Informa Medina de inversiones en primer año

SLP

Redacción