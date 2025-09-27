Inauguran nueva Feria del Empleo

Ciudad Fernández.- Fue inaugurada la Feria del Empleo evento en el que participan 20 empresas ofreciendo diversas fuentes laborales.

En la plaza principal se llevó a cabo la jornada donde estuvieron presentes el alcalde, Rodolfo Loredo Hernández, el secretario del Trabajo, Crisógono Sánchez, la delegada del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Ana Lilia Sánchez, entre otros.

Participan 20 empresas que se ofertan 200 vacantes desde el ramo automotriz, financiero, turístico, entre otros empleos.

También se instaló un módulo de RFC, Curp e INE, donde acudieron un centenar de personas que requerían este documento para presentar su solicitud de empleo ante alguna de las instituciones que participan.

Se dijo que todas las personas que logren obtener una fuente de empleo será con todas las prestaciones de ley, se garantiza.