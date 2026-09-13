Indígenas de Aquismón invalidan asamblea

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CIUDAD VALLES.- La Asamblea Regional para la consulta y diálogo con los pueblos nahuas y tének con la finalidad de analizar la propuesta de Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos fue rechazada por representantes de Tampate y Eureka, Aquismón.

Después de la inauguración de esta asamblea, la juez de Tanute perteneciente a Tampate y Eureka subió al escenario del teatro del Centro Cultural y reprochó que apenas tres días antes el INPI les hubiera avisado para asistir a hablar a un lugar de ideas, en donde ellos llegaban sin conocer los 453 artículos de la nueva Ley y los ocho libros que la comprenden.

Por ese motivo, los representantes de esa parte de Aquismón declararon que la asamblea no era válida y que ellos no participarían en la misma, porque era una simulación hacer un acto en el que no hay interés por informar a todos por igual.

Mario Godoy Ramos, delegado estatal del INPI refirió que a todas las comunidades presentes en la asamblea de hoy se les avisó desde hace un mes y que lo que estaba ocurriendo con la protesta de los de Aquismón, es que tienen intereses particulares que no van de acuerdo con la mayoría de los asistentes.

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