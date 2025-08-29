logo pulso
Inician jornada de vacunación contra sarampión

Brigadas médicas acudirán a municipios del Altiplano

Por Jesús Vázquez

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Inician jornada de vacunación contra sarampión

Matehuala.- Brigadas de médicos y enfermeras están acudiendo a los municipios del Altiplano para vacunar a las personas contra el sarampión y así evitar que haya un aumento de esta enfermedad como ha ocurrido en otras partes, por lo que se exhorta a los padres de familia llevar a sus hijos a vacunar. 

Personal de la Jurisdicción Sanitaria número II está acudiendo a los municipios para implementar el Plan de Respuesta Rápida para la interrupción del brote de sarampión, por lo que ahora estuvieron en el municipio de Villa de Guadalupe para llevar a cabo la vacunación. 

La mejor medida contra el sarampión es la vacunación, por lo que invitan a la población en general acudir a los centros de salud más cercanos e iniciar o completar el esquema de vacunación, la vacuna contra el sarampión es gratuita, además están aplicando la vacuna tripe viral SRP, que es contra sarampión, parotiditis, y rubeola, se exhorta llevar a los niños nacidos en el año 2020.  Comentaron que en el caso de la primera dosis al primer año de edad y la segunda a los 18 meses, pues estas son enfermedades que se pueden evitar si se tiene la vacuna, por lo que se exhorta checar las cartillas de vacunación y acudir a los lugares correspondientes, recordando que esta vacuna es completamente gratuita.

