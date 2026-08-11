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Inician pavimentación de calle Zaragoza

Por Carmen Hernández

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Inician pavimentación de calle Zaragoza
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- A partir de hoy y hasta el 10 de noviembre permanecerá cerrada la calle Zaragoza por obras de pavimentación de la citada arteria, por lo que también se dieron a conocer vías alternas para transitar.

      Arrancaron las obras de rehabilitación de la citada arteria, que serán de concreto hidráulico en la calle Zaragoza, en el tramo entre calle Frontera a Guerrero, la inversión en la obra asciende a varios millones de pesos. 

      La obra incluye la rehabilitación de 1,460 metros cuadrados de pavimento, construcción de banquetas, guarniciones, rehabilitación de tomas de agua potable y descargas domiciliarias, nuevo alumbrado público y señalética vial. 

      Por los trabajos a desarrollar, será cerrada la circulación de la calle del tramo de Guerrero a Frontera, a partir de hoy y hasta el 10 de noviembre. 

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      La dirección de Protección Pública y Tránsito Municipal recomiendan utilizar como vías alternas las calles Juárez, Centenario, Miguel Alemán, respetar los sentidos de circulación. 

      Mencionaron que lo que se busca es contar con vialidades en buen estado en la zona urbana.

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