Estado

Instalan enorme altar de muertos

Fue colocado en la Plaza de Armas

Por Jesús Vázquez

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Fomento Cultural por segundo año instaló el altar de muertos más grande del Altiplano, el cual fue colocado frente a la Plaza de Armas a un costado de la Presidencia Municipal, incluso se celebraron varios eventos culturales.

El altar es el más grande de todo el Altiplano se colocaron velas, flor de cempasúchil, aserrín, unos catrines, comida, fruta entre muchas otras cosas que se colocan en los altares de muertos.

Para inaugurar el altar de muertos se llevaron a cabo actividades culturales en las cuales se contó con la presencia de unos jóvenes cantantes que estuvieron interpretando varias melodías referentes al día de muertos, como algunas de la película Coco, además de otras canciones mexicanas.

 Además, la presentación de bailables folclóricos del grupo internacional de danza folclórica Coatlicue, quienes realizaron varios bailables referentes al día de muertos, así mismo hicieron la tradicional presentación de Xantolo, y el domingo por la tarde continuaron los eventos culturales, además de que en la Plaza de Armas se colocaron varios puestos con venta de comida típica de la temporada. 

